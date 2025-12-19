Нетрезвый петербуржец стрелял по автомобилю соседа на Коломенской

Наряд полиции доставил подозреваемого в территориальное отделение правоохранительных органов, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Во вторник, 20 января, в 15:20 в правоохранительные органы Центрального района обратился 59-летний мужчина, проживающий по адресу: Коломенская улица, дом 25, и сообщил о порче принадлежащего ему иностранного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Примерно 2 часа спустя сотрудникам полиции удалось установить личность виновного лица. Им оказался 36-летний гражданин, зарегистрированный неподалеку от места происшествия. Согласно материалам дела, накануне днём указанный мужчина неоднократно произвел выстрелы из пневматического оружия, повредив таким образом стекло дверцы водителя на автомобиле марки Mercedes-Benz.

Задержанный находился в сильном алкогольном опьянении и не смог объяснить мотивы своего поведения. Наряд полиции доставил подозреваемого в территориальное отделение правоохранительных органов, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Мужчину поместили в специализированное помещение для содержания административно задержанных. Ведется работа по оценке ущерба и установлению обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV