Смерть мужчины после нападения в "Сити Молле" обернулась уголовным делом

По указанию руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Павла Выменца возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 24-летнего мужчины в больнице, куда его привезли из торгового центра "Сити Молл".
Напомним, вечером 21 января в ТЦ у потерпевшего произошел конфликт с охранниками. Первого задержали по подозрению в совершении кражи, он распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов. Полиция поймала сотрудников охраны 64 и 19 лет, а также 18-летнего уборщика, еще одного охранника разыскивают.
Изъято видео с места происшествия, продолжается комплекс других следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы рассказывали о том, что девятиклассницу задержали за применение "перцовки" в автобусе на проспекте Просвещения.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все