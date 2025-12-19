Смерть мужчины после нападения в "Сити Молле" обернулась уголовным делом

Полиция поймала сотрудников охраны 64 и 19 лет, а также 18-летнего уборщика, еще одного охранника разыскивают.

По указанию руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Павла Выменца возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели 24-летнего мужчины в больнице, куда его привезли из торгового центра "Сити Молл".

Напомним, вечером 21 января в ТЦ у потерпевшего произошел конфликт с охранниками. Первого задержали по подозрению в совершении кражи, он распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов. Полиция поймала сотрудников охраны 64 и 19 лет, а также 18-летнего уборщика, еще одного охранника разыскивают.

Изъято видео с места происшествия, продолжается комплекс других следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу