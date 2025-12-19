После трагедии в "Сити Молле" депутаты требуют проверок охраны

МВД могут обязать чаще контролировать ЧОПы в торговых центрах.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Государственной думы предложили наделить МВД правом проводить внеплановые проверки частных охранных организаций после гибели посетителя магазина "Перекресток" в ТРК "Сити Молл".

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Единая Россия" Алексей Цивилев и депутат Государственной думы Виталий Милонов направили обращение министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву. Поводом стал инцидент с гибелью посетителя магазина "Перекресток" в торгово-развлекательном комплексе "Сити Молл".

В обращении предлагается организовать совместные внеплановые проверки МВД и Росгвардии в крупных торговых сетях с целью контроля соблюдения лицензионных требований к деятельности охраны. Законодатели указали на необходимость системного надзора за работой частных охранных организаций на объектах торговли. Также депутаты считают необходимым ужесточить ответственность для юридических лиц, которые допускают к охране персонал без соответствующей лицензии. Отдельным пунктом предложено разработать единый регламент действий сотрудников охраны в торговых центрах.

Предполагается, что такой регламент будет содержать прямой запрет на применение удушающих и иных опасных для жизни приемов, а также обязанность незамедлительно вызывать сотрудников полиции при возникновении конфликтных ситуаций.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу