Силовики также задержали пособников преступления в Херсонской области.

Террорист-убийца новокаховского депутата в настоящее время арестован российскими силовыми структурами. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства отметили, что также удалось поймать сообщников подозреваемого. Они находятся пд стражей по судебному постановлению.

Главным следственным управлением СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 205 - "террористический акт" УК России. ЦОС ФСБ РФ

Напомним, что силовики задержали украинских граждан, а также наших соотечественников, причастных к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти в Херсонской области. Они объяснили, что злоумышленник-исполнитель преступления, выполняя задание кураторов из киевского режима, дистанционно осуществил подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В результате трагедии погиб один из местных руководителей из Совета депутатов Новокаховского городского округа.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России