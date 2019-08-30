  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:29
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Уфе задержали подростка, планировавшего теракт в храме

0 0

На территории Уфы российские силовики задержали подростка, планировавшего теракт в храме. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России и Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты уточнили, что  молодой человек по заданию украинского куратора вербовал учеников старших классов в террористическую деятельность. Юноша планировал  изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных религиозных учреждений региона.

Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего уроженца Республики Башкортостан 2009 года рождения, сторонника запрещенной в России международной террористической организации.

ЦОС ФСБ РФ

Во время обыска у подозреваемого оперативники изъяли экстремистскую литературу, символику международной террористической организации и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению терактов, полученные от куратора. 

Фото и видео: Официальный канал СК России

Теги: башкирия, следственный комитет, уфа, храм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии