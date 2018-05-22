СК возбудил дело о хищении культурных ценностей "крымской коллекции"

В России рассказали подробности по процессу возвращения скифского золота на полуостров.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Нидерландов и Украины после хищения культурных ценностей "крымской коллекции". Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что речь идет о незаконном удержании на территории соседнего государства коллекции экспонатов, известной мировой общественности как скифское золото. Подозреваемые обвиняются за хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой, а также невозвращение в установленный срок культурных ценностей, вывезенных за пределы страны, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством России.

Известно, что с19 марта по 19 апреля 2013 года "Ландесмузеем", расположенным в немецком городе Бонн и "Аллард Пирсон музеем" (археологическим музеем Амстердамского университета), расположенным в городе Амстердам, с крымскими учреждениями культуры были заключены контракты о поочередном экспонировании в рамках выставки "Крым - Золотой остров в Черном море" 565 музейных предметов. Страховая оценка предметов составляет не менее 117 миллионов рублей, но рыночная стоимость оказывается значительно выше. В Следственном комитете России пояснили, что некоторые артефакты бесценны ввиду отсутствия аналогов в мировой культуре.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета по признакам преступлений, предусмотренных статьями 164 и 190 УК РФ сообщение от СК РФ

В марте 2014 года Крым и Севастополь были приняты в состав России, а местные музеи со всеми экспонатами перешли в собственность нашего государства. По окончании выставки указанные культурные ценности остались на территории Нидерландов, поэтому культурные учреждения инициировали судебное разбирательство о возврате коллекции. По решению апелляционного суда Амстердама от 2021 году было отказано в удовлетворении заявленных исковых требований. Музейным сотрудникам из Европы было предписано передать экспонаты украинской стороне. В России считают, что должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили предметы, когда безвозмездно изъяли в свою пользу все указанные музейные реликвии. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 12 УК РФ. Речь идет о том, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на территории нашей страны, совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ в случаях, если преступление направлено против национальных интересов и если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.

Фото и видео: Следственный комитет России