После драки в ТЦ на севере Петербурга погиб молодой человек

Полицейские Приморского района проводят проверку по факту инцидента в торговом центре на севере Петербурга. Об этом сообщили в МВД России.

Правоохранителям 21 января поступила информация о конфликте между 24-летним посетителем и сотрудниками охраны. Драка произошла при задержании мужчины, подозреваемого в краже. Последний распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов.

На месте поймали работников охранной организации в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего сотрудника клининга. Еще один 32-летний охранник скрылся, его объявили в розыск. После случившегося 24-летнего гостя госпитализировали в больницу, где он скончался.

В отношении задержанных составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Изъято аэрозольное пусковое устройство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV