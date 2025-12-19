В Тельмана произошла смертельная драка с участием девятиклассника

Материалы проверки переданы в следственные органы.

В Тосненском районе полиция проводит проверку по факту смертельного конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 5 января поступила информация о драке в городе Тельмана. На месте происшествия нашли тело 35-летнего мужчины. В тот же день в квартире дома по улице Анисимова по подозрению в избиении задержали 15-летнего девятиклассника. С погибшим они были знакомы.

Материалы проверки переданы в следственные органы, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV