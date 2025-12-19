  1. Главная
В Тельмана произошла смертельная драка с участием девятиклассника
Сегодня, 9:47
Материалы проверки переданы в следственные органы.

В Тосненском районе полиция проводит проверку по факту смертельного конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 5 января поступила информация о драке в городе Тельмана. На месте происшествия нашли тело 35-летнего мужчины. В тот же день в квартире дома по улице Анисимова по подозрению в избиении задержали 15-летнего девятиклассника. С погибшим они были знакомы. 

Материалы проверки переданы в следственные органы, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: мужчина жестоко избил петербуржца на Конюшенной площади. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения. 

Фото: Piter.TV 

