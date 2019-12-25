  1. Главная
Мужчина жестоко избил петербуржца на Конюшенной площади
Сегодня, 9:59
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Правоохранители Центрального района задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы оппоненту на Конюшенной площади. Драка произошла 24 декабря. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте обнаружили 24-летнего местного жителя в тяжелом состоянии, его госпитализировали в больницу. На улице Чехова по подозрению был задержан 27-летний уроженец Беслана. 

Ранее мы рассказывали о том, что в хостеле на Рижском проспекте мигранта ранили ножом. В отношении напавшего составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

