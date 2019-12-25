Мужчина жестоко избил петербуржца на Конюшенной площади

Правоохранители Центрального района задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы оппоненту на Конюшенной площади. Драка произошла 24 декабря.
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте обнаружили 24-летнего местного жителя в тяжелом состоянии, его госпитализировали в больницу. На улице Чехова по подозрению был задержан 27-летний уроженец Беслана.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
