Мужчина жестоко избил петербуржца на Конюшенной площади

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Правоохранители Центрального района задержали мужчину, который нанес тяжелые травмы оппоненту на Конюшенной площади. Драка произошла 24 декабря.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на месте обнаружили 24-летнего местного жителя в тяжелом состоянии, его госпитализировали в больницу. На улице Чехова по подозрению был задержан 27-летний уроженец Беслана.

