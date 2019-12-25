  1. Главная
В хостеле на Рижском проспекте мигранта ранили ножом
Сегодня, 9:52
Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция задержала 19-летнего иностранца по подозрению в поножовщине в хостеле на Рижском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 25 декабря правоохранителям Адмиралтейского района поступила информация о ножевом ранении постояльца отеля. На месте обнаружили 46-летнего пострадавшего, который прибыл в Северную столицу на заработки в феврале. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

На Гончарной улице поймали соотечественника потерпевшего. В отношении него составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

