В коммунальной квартире на Малоохтинском проспекте мужчина ударил ножом знакомого

Полицейские задержали участника поножовщины в коммунальной квартире на Малоохтинском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Красногвардейского района 15 февраля поступила информация о ножевом ранении. На месте обнаружили пострадавшего – 37-летнего мужчину, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Был задержан 51-летний гражданин одного из государств Закавказья. В мае 2025 года он прибыл в Северную столицу и все это время не состоял на миграционном учете. Причиной поножовщины оказался конфликт на почве совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV