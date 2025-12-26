  1. Главная
В коммунальной квартире на Малоохтинском проспекте мужчина ударил ножом знакомого
Сегодня, 9:45
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские задержали участника поножовщины в коммунальной квартире на Малоохтинском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Красногвардейского района 15 февраля поступила информация о ножевом ранении. На месте обнаружили пострадавшего – 37-летнего мужчину, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. 

Был задержан 51-летний гражданин одного из государств Закавказья. В мае 2025 года он прибыл в Северную столицу и все это время не состоял на миграционном учете. Причиной поножовщины оказался конфликт на почве совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: малоохтинский проспект, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

