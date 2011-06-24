Рецидивист ударил ножом мигранта в Пушкинском районе

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полиция Пушкинского района задержала подозреваемого в нападении с ножом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 10 февраля правоохранителям позвонили из больницы и сообщили, что к ним обратился 48-летний мигрант с ранением живота. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На следующий день в Шушарах на Поселковой улице поймали 46-летнего рецидивиста, знакомого потерпевшего. Он ранил обидчика в ходе ссоры.

Фото: Piter.TV