На территории предприятия "Фосфорит" монтажник устроил поножовщину

Правоохранители задержали монтажника, который устроил поножовщину на территории предприятия "Фосфорит" в Кингисеппе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 1 марта. В ходе конфликта, возникшего из-за дележки строительных материалов, 30-летний мигрант нанес ножевые ранения двоим 22-летним соотечественникам.

Пострадавших госпитализировали в больницу. По факту случившегося организована проверка.

