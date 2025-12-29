  1. Главная
На территории предприятия "Фосфорит" монтажник устроил поножовщину
Сегодня, 9:56
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Правоохранители задержали монтажника, который устроил поножовщину на территории предприятия "Фосфорит" в Кингисеппе. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел утром 1 марта. В ходе конфликта, возникшего из-за дележки строительных материалов, 30-летний мигрант нанес ножевые ранения двоим 22-летним соотечественникам.

Пострадавших госпитализировали в больницу. По факту случившегося организована проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновом Бору бетонщик зарезал знакомого в пьяной ссоре. Мужчина скончался на месте, подозреваемого задержали. 

Теги: кингисепп, поножовщина
