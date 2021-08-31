В Кингисеппе повар жестоко избил незнакомца

Полиция задержала повара, избившего мужчину в подъезде дома в Кингисеппе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям вечером 2 мая позвонила женщина с проспекта Карла Маркса и заявила, что в парадной она обнаружила неизвестного в крови. Пострадавшим оказался 35-летний житель Брянской области, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Накануне задержали 23-летнего жильца дома, он избил потерпевшего в ходе внезапного конфликта. Проверочные мероприятия продолжаются.

