В Кингисеппе повар жестоко избил незнакомца

Сегодня, 11:25
Полиция задержала повара, избившего мужчину в подъезде дома в Кингисеппе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям вечером 2 мая позвонила женщина с проспекта Карла Маркса и заявила, что в парадной она обнаружила неизвестного в крови. Пострадавшим оказался 35-летний житель Брянской области, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Накануне задержали 23-летнего жильца дома, он избил потерпевшего в ходе внезапного конфликта. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: пенсионера избили и ограбили на остановке в Красносельском районе из-за пакета продуктов. Подозреваемого задержали по горячим следам на Октябрьской улице.

Фото: Piter.TV 

