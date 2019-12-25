Арестован обвиняемый в убийстве знакомого в квартире на Заводском проспекте

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи Колпинского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении мужчины, убившего знакомого.

По информации ГСУ СК РФ по Петербургу, 21 декабря фигурант находился в квартире дома по Заводскому проспекту. Там в ходе конфликта со своим знакомым злоумышленник ударил его ножом не менее двух раз. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Преступник задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

