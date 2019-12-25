Гибель отца и сына в деревне Большое Кикерино обернулась уголовным делом

Тела мужчин 1961 и 1992 годов рождения с огнестрельными ранениями головы были обнаружены 22 декабря.

Следователи Волосовского района Ленобласти возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ после гибели отца и сына в деревне Большое Кикерино. Об этом рассказали в СК РФ.

Тела мужчин 1961 и 1992 годов рождения с огнестрельными ранениями головы были обнаружены 22 декабря. По версии следствия, между ними произошел конфликт, и старший из родственников выстрелил в сына, после чего сам свел счеты с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и условия случившегося.

