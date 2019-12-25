  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гибель отца и сына в деревне Большое Кикерино обернулась уголовным делом
Сегодня, 12:29
123
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Гибель отца и сына в деревне Большое Кикерино обернулась уголовным делом

0 0

Тела мужчин 1961 и 1992 годов рождения с огнестрельными ранениями головы были обнаружены 22 декабря.

Следователи Волосовского района Ленобласти возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ после гибели отца и сына в деревне Большое Кикерино. Об этом рассказали в СК РФ. 

Тела мужчин 1961 и 1992 годов рождения с огнестрельными ранениями головы были обнаружены 22 декабря. По версии следствия, между ними произошел конфликт, и старший из родственников выстрелил в сына, после чего сам свел счеты с жизнью. В настоящее время устанавливаются причины и условия случившегося. 

Ранее на Piter.TV: женщина, убившая мужчину в квартире в Колпино, получила 7 лет колонии. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: большое кикерино, убийство двух лиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии