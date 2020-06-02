Женщина, убившая мужчину в квартире в Колпино, получила 7 лет колонии

Потерпевший скончался на месте преступления.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали 22 декабря в надзорном ведомстве.

В марте фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Братьев Радченко, ударила потерпевшего ножом в ходе ссоры. Мужчина скончался на месте преступления.

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: петербурженка, убившая знакомого в квартире на Заводской улице, отправлена в колонию.

Фото: Piter.TV