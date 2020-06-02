  1. Главная
Женщина, убившая мужчину в квартире в Колпино, получила 7 лет колонии
Сегодня, 11:59
Потерпевший скончался на месте преступления.

Прокуратура Колпинского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали 22 декабря в надзорном ведомстве. 

В марте фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Братьев Радченко, ударила потерпевшего ножом в ходе ссоры. Мужчина скончался на месте преступления. 

Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима. 

Ранее на Piter.TV: петербурженка, убившая знакомого в квартире на Заводской улице, отправлена в колонию. 

Фото: Piter.TV 

