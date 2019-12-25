Петербурженка, убившая знакомого в квартире на Заводской, отправлена в колонию

Мужчина погиб на месте от ранения грудной клетки.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которой вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в апреле фигурантка, находясь в квартире дома по Заводской улице в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта ударила ножом 44-летнего знакомого. Мужчина погиб на месте от ранения грудной клетки.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: двое мужчин пытались поджечь дом на Гражданском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: Piter.TV