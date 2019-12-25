Двое мужчин пытались поджечь дом на Гражданском проспекте

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В Петербурге задержаны подозреваемые в попытке поджога жилого дома на Гражданском проспекте. Инцидент произошел 13 декабря.

Возгорание жильцы потушили самостоятельно, никто не пострадал. Была подожжена дверь. Полиция поймала мужчин 21 года и 35 лет. Установлено, что злоумышленники действовали из корыстных побуждений, рассчитывая получить деньги от неизвестного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подозреваемые в краже машины и поджоге дома в деревне Турлинский Лесопункт.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти