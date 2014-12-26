Задержаны подозреваемые в краже машины и поджоге дома в деревне Турлинский Лесопункт

Авто обнаружили в кювете между деревнями Горелуха и Турково.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля и поджоге дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Бокситогорского района 29 ноября обратился 75-летний мужчина из Тихвина. По словам заявителя, в период с 23 числа из его гаража в деревне Турлинский Лесопункт тайно похитили машину Mitsubishi, электроинструменты и лодочный мотор. Злоумышленники проникли в помещение, открыв створки ворот, после чего скрылись на транспортном средстве. Авто обнаружили в кювете между деревнями Горелуха и Турково.

Ночью 30 ноября преступники вернулись к месту происшествия и подожгли гараж, огонь перекинулся на дом. В результате полностью выгорело строение площадью около 50 "квадратов". Сумма причиненного ущерба – порядка 1,5 млн рублей.

По подозрению поймали местных жителей 25 и 34 лет. Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 166 УК РФ.

