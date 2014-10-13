МВД: мастерскую художника на Петроградской стороне поджег его друг

Злоумышленник хотел "насолить" товарищу, уничтожив все произведения.

Подозреваемым в поджоге мастерской художника Нельсона Искандаряна в Петроградском районе оказался его 31-летний друг. Злоумышленник хотел "насолить" товарищу, уничтожив все произведения, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 27 ноября на улице Полозова. Пожар охватил деревянную пристройку, 66-летний мужчина самостоятельно потушил огонь. У него зафиксировали ожоги. Сумма материального ущерба устанавливается.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества), а следователи – по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти