Поджог мастерской художника на Полозова обернулся уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство путем поджога (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после пожара в мастерской художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель. Ночью 27 ноября злоумышленник, зная о нахождении художника в мастерской, поджег подвальное помещение. Пострадавший получил ожоги.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проведены осмотр места происшествия и обыски в жилище поджигателя, назначен комплекс судебных экспертиз.

Фото: пресс-служба СК РФ