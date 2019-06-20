  1. Главная
Поджог мастерской художника на Полозова обернулся уголовным делом
Сегодня, 11:58
48
Поджог мастерской художника на Полозова обернулся уголовным делом

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство путем поджога (ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) после пожара в мастерской художника Нельсона Искандаряна на улице Полозова. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель. Ночью 27 ноября злоумышленник, зная о нахождении художника в мастерской, поджег подвальное помещение. Пострадавший получил ожоги. 

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проведены осмотр места происшествия и обыски в жилище поджигателя, назначен комплекс судебных экспертиз. 

Ранее на Piter.TV: по факту поджога полицейского авто в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело о террористическом акте. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

