По факту поджога полицейского авто в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело о террористическом акте

По подозрению задержали 15-летнего иностранца.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту поджога полицейского автомобиля у отдела Госавтоинспекции по Адмиралтейскому району. В ГСУ СК РФ по Петербургу напомнили, что по подозрению задержали 15-летнего иностранца.

Фигурант совершил поджог машины днем 19 ноября. Предварительно, подросток действовал по указанию неизвестных лиц, которые осуществляли координацию через мессенджер. Юноша доставлен на допрос.

Проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу