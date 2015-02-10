Москвича задержали по подозрению в поджоге автомобиля фармацевта на Демьяна Бедного

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Ранним утром 9 ноября, в 4:17, в отделение полиции Калининского района Петербурга поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу улица Демьяна Бедного, дом 32. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили автомобиль Hyundai Solaris, салон и моторный отсек которого сильно пострадали от огня. Впоследствии выяснилось, что машина находилась в собственности местной жительницы пенсионного возраста, работавшей фармацевтической отрасли. Событие квалифицировано как умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по второй части статьи 167 УК РФ.

В пятницу, 14 октября, оперативники подразделения уголовного розыска завершили проведение оперативно-розыскных мероприятий, результатом которых стало задержание подозреваемого — гражданина Москвы 2004 года рождения.

