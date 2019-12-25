  1. Главная
Вандалы разрисовали трамвай в трамвайном парке на Стачек
Сегодня, 13:09
Размер материального ущерба оценён специалистами в 47 807 рублей.

Утром 12 ноября, в 6:18, сотрудниками правоохранительных органов Кировского района Петербурга получено сообщение о происшествии, произошедшем в ночное время суток на территории трамвайного депо, расположенного на проспекте Стачек. Охрана при осмотре территории заметила разрисованный вагон трамвая и подкоп под внешним ограждением. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 214 УК РФ ("вандализм").  Полиция предпринимает активные шаги по установлению и задержанию виновных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что вандалы повредили "Доходный дом П.Т. Бадаева" на Восстания.

Фото: Piter.TV

