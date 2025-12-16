В Петербурге пройдёт семейный шоу-фестиваль "ЖаритьФест, Крутой Ярд"

Главным музыкальным хедлайнером мероприятия станет самарская группа "Братья Грим", которая представит как свои известные хиты, так и песни из нового альбома.

25 июля во дворе АТС на улице Некрасова, 3/5, состоится восьмой по счёту семейный гастрономический шоу-фестиваль "ЖаритьФест, Крутой Ярд". Главным музыкальным хедлайнером мероприятия станет самарская группа "Братья Грим", которая представит как свои известные хиты, так и песни из нового альбома, пишет "Петербургский дневник".

Кульминацией гастрономической программы станет барбекю-шоу "Томагавк". Известные петербургские мастера Сергей Стыслый и Андрей Рудник под комментарии стендапера Фёдора Борщёва приготовят фирменные стейки на длинной реберной кости. Гостей также ждёт насыщенная развлекательная программа: стендап, мастер-класс по бачате, хоровое пение и музыкальное лото от проекта Muzloto.

В этом году на фестивале впервые будет вручена собственная ресторанная премия "ЖаритьФест" в пяти барбекю-номинациях. Посетители смогут попробовать блюда с гриля, включая брискет, бургеры и мозговые косточки.

Фестиваль сохраняет возрастной рейтинг 18+. Билеты можно приобрести по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что в библиотеке имени Маяковского пройдёт фестиваль к 200-летию русской сатиры.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "ЖаритьФест, Крутой Ярд"