Бросившая свою двухлетнюю дочь в Петербурге оштрафована на 25 тыс. рублей

В результате ребенка госпитализировали в больницу, ее здоровью мог быть причинен вред.

В Петербурге по решению суда оштрафована местная жительница, бросившая свою двухлетнюю дочь на улице. Инцидент произошел в 2025 году на Отечественной улице, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Женщина оставила девочку без присмотра и помощи. В результате ребенка госпитализировали в больницу, ее здоровью мог быть причинен вред. Было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ. Известно, что отцом девочки является участник СВО, пропавший без вести.

Злоумышленница признала вину полностью, ей назначили штраф в размере 25 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV