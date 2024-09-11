Подросток-мигрант поджег машину ДПС на набережной Обводного канала

Авто выгорело полностью, к счастью, никто не пострадал.

Возле отдела Госавтоинспекции по Адмиралтейскому району Петербурга на набережной Обводного канала утром 19 ноября произошел пожар. Как рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор", был совершен поджог автомобиля.

По предварительным данным, 15-летний уроженец Узбекистана сжег патрульную машину ДПС. Авто выгорело полностью, к счастью, никто не пострадал. Юноша задержан, на месте работают полицейские и сотрудники МЧС России. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV