Пьяный житель Петербурга поджег дверь соседей на Выборгском шоссе

Правоохранители задержали мужчину за поджог двери на почве ссоры с соседями. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 18 ноября поступила информация о том, что в одной из квартир дома на Выборгском шоссе злоумышленник положил под дверь мусор и тряпки, после чего поджег их. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной охраны, никто не пострадал.

В соседнем жилище по подозрению поймали нетрезвого 35-летнего поджигателя. Его доставили в отдел, составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Мужчина направлен в помещение для административно задержанных.

Фото: Piter.TV