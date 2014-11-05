  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяный житель Петербурга поджег дверь соседей на Выборгском шоссе
Сегодня, 9:15
204
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный житель Петербурга поджег дверь соседей на Выборгском шоссе

0 0

Мужчина направлен в помещение для административно задержанных.

Правоохранители задержали мужчину за поджог двери на почве ссоры с соседями. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 18 ноября поступила информация о том, что в одной из квартир дома на Выборгском шоссе злоумышленник положил под дверь мусор и тряпки, после чего поджег их. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной охраны, никто не пострадал. 

В соседнем жилище по подозрению поймали нетрезвого 35-летнего поджигателя. Его доставили в отдел, составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Мужчина направлен в помещение для административно задержанных. 

Ранее на Piter.TV: житель Мурино поджег входную дверь квартиры на Воронцовском бульваре. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборгское шоссе, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии