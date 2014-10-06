  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Мурино поджег входную дверь квартиры на Воронцовском бульваре
Сегодня, 12:50
69
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Мурино поджег входную дверь квартиры на Воронцовском бульваре

0 0

В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

За поджог входной двери в квартиру полиция задержала жителя Мурино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне утром к правоохранителям Всеволожского района обратилась женщина, заявившая, что в подъезде дома на Воронцовском бульваре произошло возгорание двери. По "горячим" следам по подозрению поймали 30-летнего злоумышленника. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в комнату для административно задержанных. Ущерб устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осуждены поджигатели релейных шкафов в Карелии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии