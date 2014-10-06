Житель Мурино поджег входную дверь квартиры на Воронцовском бульваре

В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

За поджог входной двери в квартиру полиция задержала жителя Мурино. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне утром к правоохранителям Всеволожского района обратилась женщина, заявившая, что в подъезде дома на Воронцовском бульваре произошло возгорание двери. По "горячим" следам по подозрению поймали 30-летнего злоумышленника. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), после чего он был помещен в комнату для административно задержанных. Ущерб устанавливается.

Фото: Piter.TV