В Петербурге осуждены поджигатели релейных шкафов в Карелии

Им обещали 100 тыс. рублей.

В Петербурге Первый Западный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении двоих 46-летних мужчин, которые совершили поджог релейных шкафов в Республике Карелия. Об этом рассказали в городской прокуратуре 13 ноября.

В период с февраля по июнь 2023 года один из фигурантов, находясь на территории Питкярантского района, разместил в социальной сети сообщение о сборе денег на покупку лазерного прицела для украинского националистического объединения. Кроме того, оба злоумышленника по указке иностранных кураторов облили бензином и подожгли релейные шкафы на станции Падозеро. Им обещали 100 тыс. рублей. Также подсудимые согласились и на другие преступления, направленные против безопасности РФ. Они были задержаны в апреле 2024-го.

Первому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием 3 лет в тюрьме и с ограничением свободы на год, второму – 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и с последующим ограничением свободы на 1 год.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга