Следователями задержан житель Петербурга, подозреваемый в публичном оправдании терроризма

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В январе 33-летний фигурант со своего аккаунта в мессенджере опубликовал комментарии, которые оправдывают терроризм. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам в России.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу