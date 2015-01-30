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Следователями задержан житель Петербурга, подозреваемый в публичном оправдании терроризма

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Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственный отдел по Адмиралтейскому району возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

В январе 33-летний фигурант со своего аккаунта в мессенджере опубликовал комментарии, которые оправдывают терроризм. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы рассказывали о том, что ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам в России. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: оправдание терроризма, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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