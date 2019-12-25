ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам в России

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье о публичных призывах к терроризму, он признал свою вину и раскаялся.

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Ленинградской области задержали мужчину, который в интернете призывал к ударам по российской инфраструктуре со стороны Украины. Как сообщает ТАСС, мужчина признал вину и раскаялся.

Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, <...> который призывал украинскую сторону нанести удары по объектам инфраструктуры на территории РФ. Пресс-служба регионального управления ФСБ России

Задержание произошло в городе Волосово. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). На опубликованном видео задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных.

Фото: Piter.tv