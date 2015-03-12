Мужчина собирал данные о российской ПВО, которая защищала нефтебазу.

Задержанный в Крыму агент СБУ признался в сборе данных о российских военных. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина собирал данные о российской ПВО, которая защищала нефтебазу. Также задержанный сообщил, что снял проезжавший состав с нефтепродуктами, находясь в автомобиле на железнодорожном переезде. Он отправил видео через Telegram.

Ранее мы сообщали, что в Приамурье мужчину задержали при попытке поджога здания военкомата.

Видео: ЦОС ФСБ России