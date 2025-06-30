В Приамурье мужчину задержали при попытке поджога здания военкомата

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Российские силовые структуры задержали жителя Амурской области во время попытки поджога здания военного комиссариата. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ за совершение теракта. Специалисты из надзорного органа установили, что подозреваемый является активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram. Он планировал преступление ради воспрепятствования отправке военнослужащих в зону специальной военной операции. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сейчас местный житель отправлен под стражу.

Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. пресс-служба УФСБ РФ по региону

ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии.

Фото и видео: УФСБ по Амурской области