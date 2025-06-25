ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии

Задержанные дали признательные показания.

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве двух агентов разведки Молдавии. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

Отмечается, что задержанные прибыли в столицу по документам прикрытия для выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова против безопасности РФ. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ.

Видео: ЦОС ФСБ России