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ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии

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Задержанные дали признательные показания.

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве двух агентов разведки Молдавии. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

Отмечается, что задержанные прибыли в столицу по документам прикрытия для выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова против безопасности РФ. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ.

Видео: ЦОС ФСБ России

 

Теги: агенты разведки, задержание, молдавия, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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