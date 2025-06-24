Задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ

Житель Туапсе 1977 года рождения, программист из местного комбината социального питания, пытавшийся уехать воевать против российской армии на стороне Вооруженных сил Украины, признал вину. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления российских силовых структур по Краснодарскому краю. В ФСБ уточнили, что мужчина планировал вступить в "Легион "Свобода России"* (запрещенная на территории России террористическая организация), после чего перебраться на украинскую землю через Донецк. В настоящее время оперативники взяли злоумышленника под стражу. Подозреваемый указал, что самостоятельно начал контактировать с представителем украинского военизированного объединения, которое в тот момент набирал и готовил добровольцев для участия в боевых действиях против ВС РФ. Получив необходимые инструкции от иностранного куратора, гражданин нашей страны предпринял попытку покинуть Россию.
Я признаю свою вину полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что это была большая ошибка.
сообщение обвиняемого на допросе
В отношении задержанного ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ, части 1 статьи 30 КК РФ. Речь идет о приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ.
ФСБ задержала в Запорожье диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске.
Фото и видео: УФСБ России по Краснодарскому краю
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