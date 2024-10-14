ФСБ задержала в Запорожье диверсантов, планировавших подрыв газопровода в Бердянске

Трое граждан России пытались совершить преступление в интересах Украины в новом регионе страны.

Российские силовые структуры задержали на территории Запорожской области с поличным троих диверсантов, планировавших подрыв объекта газораспределительной сети в городе Бердянске. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что у злоумышленников изъята взрывчатка. Все подозреваемые являются гражданами страны. На месте инцидента, а также по адресам проживания фигурантов расследования обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для его изготовления.

....Причастны к подготовке диверсии на объекте жизнеобеспечения региона, незаконному приобретению, хранению и ношению взрывчатых веществ и взрывных устройств. ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на диверсию и незаконном приобретении передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В ДНР под Селидово силовики обнаружили заминированный схрон с вооружением.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России