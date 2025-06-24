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В ДНР под Селидово силовики обнаружили заминированный схрон с вооружением

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Сейчас арсенал передан для применения на СВО представителями министерства по обороне России.

 Крупный тайник с вооружением и боеприпасами обнаружен российскими силовыми структурами под населенным пунктом Селидово в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по новому региону страны. Известно, что мобильные группы во время зачистки окрестностей освобожденного Селидово выявили заминированный схрон, подготовленный ранее украинскими боевиками при отступлении. В целях изъятия содержимого местным оперативникам пришлось обезвредить сразу несколько растяжек.

Вооружение и боеприпасы переданы для использования подразделениями Минобороны России.

пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В профильном ведомстве уточнили, что в тайнике находилось 22 автомата Калашникова, две снайперские винтовки, два ручных пулемета, три гранатомета, 60 гранат, 57 выстрелов для подствольного гранатомета,  три тысячи патронов и электроимпульсная мина западного производства.

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР, Telegram / ВЕСТИ

Теги: арсенал оружия, днр, минобороны, новые регионф, сво, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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