В ДНР под Селидово силовики обнаружили заминированный схрон с вооружением

Сейчас арсенал передан для применения на СВО представителями министерства по обороне России.

Крупный тайник с вооружением и боеприпасами обнаружен российскими силовыми структурами под населенным пунктом Селидово в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по новому региону страны. Известно, что мобильные группы во время зачистки окрестностей освобожденного Селидово выявили заминированный схрон, подготовленный ранее украинскими боевиками при отступлении. В целях изъятия содержимого местным оперативникам пришлось обезвредить сразу несколько растяжек.

Вооружение и боеприпасы переданы для использования подразделениями Минобороны России. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

В профильном ведомстве уточнили, что в тайнике находилось 22 автомата Калашникова, две снайперские винтовки, два ручных пулемета, три гранатомета, 60 гранат, 57 выстрелов для подствольного гранатомета, три тысячи патронов и электроимпульсная мина западного производства.

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР, Telegram / ВЕСТИ