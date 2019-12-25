Сергей Семак прокомментировал отъезд Джона Дурана из расположения "Зенита"

Тренер петербургского клуба сообщил, что нападающий попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Клуб пошел футболисту навстречу.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отъезд нападающего Джона Дурана. Ранее пресс-служба клуба сообщила, что игрок покинул расположение команды. Семак рассказал, что Дуран подошел к руководству на этой неделе и попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Тренерский штаб и клуб пошли футболисту навстречу.

По информации турецких средств массовой информации, Дуран провел в Стамбуле два дня. Это произошло на фоне интереса к игроку со стороны стамбульского "Галатасарая".

Ранее полузащитник "Зенита" Кондаков заявил, что в клубе всем дают шансы.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)