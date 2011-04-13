Ученые назвали мутации хантавируса минимальными и неопасными

Вспышка инфекции на круизном судне MV Hondius, вероятно, скоро сойдет на нет. Ученые отмечают, что вирус более стабилен, чем коронавирус, а мутации являются нормой.

Мутации хантавируса минимальны, являются нормой и не несут угрозы, а вспышка инфекции, возникшая на круизном судне MV Hondius, скорее всего, скоро сойдет на нет. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на европейских и африканских вирусологов, работавших под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

По результатам исследования ученых из Швейцарии, Нидерландов, Сенегала и ЮАР, вирус претерпел определенные мутации в процессе передачи от человека к человеку. Однако изменения в генетическом коде минимальны и не способствуют повышению летальности или вероятности его передачи. Ученые отметили, что для того, чтобы вирус стал опаснее, ему требуется гораздо больше изменений.

Один из исследователей пояснил, что специалисты обнаружили две небольшие мутации у двух пациентов, но никаких изменений в поведении вируса не выявлено. Это нормально для вирусов, поскольку они эволюционируют и показывают ошибки при репликации. Хантавирус отличается от коронавируса, вызвавшего пандемию в 2020 году. Он более стабилен, а шанс его мутации гораздо ниже, поскольку сейчас им заражены только десятки человек.

Ранее заместитель директора по учебно-воспитательной работе в петербургской школе рассказала о развитии образования в городе.

Фото: Piter.TV