Американский исполнитель JMSN выступит в Санкт-Петербурге в октябре

Американский исполнитель JMSN (Джеймсон) даст два концерта в России. Об этом сообщил организатор выступлений — агентство Force Events Agency. Концерты состоятся в клубах Base: 1 октября в Москве, а 2 октября — в Санкт-Петербурге, пишет Газета.ру.
Звезда стильного альтернативного R&B за более чем десять лет карьеры стал одним из самых востребованных исполнителей и продюсеров в музыкальной индустрии. Организаторы отмечают, что JMSN построил репутацию хитмейкера с незабываемыми живыми выступлениями, узнаваемым звучанием и самобытным авторским визуалом. Он является лидером DIY-движения и борцом за права независимых артистов в индустрии.
Джеймсон помогал писать хиты Кендрику Ламару, Mac Miller, Фредди Гиббзу, J. Cole, The Game, Tyga, Ab-Soul, Kaytranada, Sada Baby, Sango и Ta-ku. В поддержку своего последнего, восьмого студийного альбома "Soft Spot" артист провел мировой тур из 100 концертов. Песни "Soft Spot", "Love Me" и "Cherry Pop" стали хитами. Новый релиз JMSN "it"s only about u if you think it is…" уже доступен на всех цифровых платформах.
Фото: Magnific
