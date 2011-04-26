Американский исполнитель JMSN выступит в Санкт-Петербурге в октябре

Звезда альтернативного R&B даст два концерта в России: 1 октября в Москве и 2 октября в Петербурге. JMSN известен как хитмейкер и продюсер, работавший с Кендриком Ламаром, Mac Miller и J. Cole.

Американский исполнитель JMSN (Джеймсон) даст два концерта в России. Об этом сообщил организатор выступлений — агентство Force Events Agency. Концерты состоятся в клубах Base: 1 октября в Москве, а 2 октября — в Санкт-Петербурге, пишет Газета.ру.

Звезда стильного альтернативного R&B за более чем десять лет карьеры стал одним из самых востребованных исполнителей и продюсеров в музыкальной индустрии. Организаторы отмечают, что JMSN построил репутацию хитмейкера с незабываемыми живыми выступлениями, узнаваемым звучанием и самобытным авторским визуалом. Он является лидером DIY-движения и борцом за права независимых артистов в индустрии.

Джеймсон помогал писать хиты Кендрику Ламару, Mac Miller, Фредди Гиббзу, J. Cole, The Game, Tyga, Ab-Soul, Kaytranada, Sada Baby, Sango и Ta-ku. В поддержку своего последнего, восьмого студийного альбома "Soft Spot" артист провел мировой тур из 100 концертов. Песни "Soft Spot", "Love Me" и "Cherry Pop" стали хитами. Новый релиз JMSN "it"s only about u if you think it is…" уже доступен на всех цифровых платформах.

