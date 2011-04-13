Наркотики и потерянная должность: новые детали в деле Ратушного

В суде по иску Сергея Ратушного к Piter.TV свидетель со стороны истца заявил, что публикации стоили ему высокой должности, и впервые упомянул о материалах с наркотиками. ГУ МВД снова не прислало ответ на запрос, процесс продолжается.

По делу бывшего полицейского Сергея Ратушного о защите чести и достоинства состоялось очередное заседание — на этот раз с допросом свидетеля. Свидетель со стороны истца — бывший коллега Ратушного по Леноблводоканалу.

Свидетель сообщил крайне важную информацию о том, что якобы господина Ратушного не утвердили на определенную высокую должность в Облводоканале именно по причине неких публикаций. Как сказал сам свидетель, это было связано с публикациями издания "Фонтанка", но при этом он сообщил некоторые важные сведения, которые были для нас новыми. В частности, он рассказал о том, что оказывается есть некие другие публикации, кроме тех, которые нам известны, где господина Ратушного обвиняли в неких правонарушениях, связанных с наркотиками. Это очень интересное заявление и, вероятно, оно достойно внимания средств массовой информации. Александр Толстиков, адвокат ООО "Медиа Платформа"

Свидетель также заявил, что официальных формулировок о причинах отказа в должности не видел — он не сотрудник отдела кадров, а его слова были лишь предположением. Представитель истца пытался доказать, что публикации повредили карьере Ратушного: он не получил высокую должность. При этом сам свидетель уточнил: эти публикации не имеют отношения к материалам Piter.tv, по поводу которых подан иск.

- Он был кандидатом в генеральные директора. Филиала. в связи с тем, что появилась эта публикация, его в должности не утвердили.

- Давайте на этом остановимся. Вам откуда известно, что в связи с этой публикацией его не утвердили в должности?

- Это было объявлено во всеуслышанье.

- То есть директор водоканала сказал, что не утверждает его в должности в связи с наличием публикации?

- Да.

- Какой публикации и где?

- "Фонтанки". Изначально ссылались все на "Фонтанку". Из показаний свидетеля

Следующее заседание, на котором может быть вынесено решение, состоится после получения ответа из полиции. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти снова не прислало ответ на судебный запрос о судимостях истца, а потому процесс продолжается.

