"Свои же бумаги и утопили": документы Ратушного неожиданно стали главным аргументом против него в суде с Piter.TV

Бывший полицейский Сергей Ратушный судится с Piter.TV из-за публикации 2018 года о драке в баре. В суде его же документы подтвердили: с 90-х он неоднократно попадал в криминальные сводки. Суд отложен, а редакция настаивает: общество имеет право знать о таких фактах, даже если человека оправдали.

Документы, которые истец предоставил в свою защиту, неожиданно сыграли против него — в деле о защите чести и достоинства всплыли факты 30-летней давности. В деле бывшего полицейского Сергея Ратушного появились новые детали, касающиеся не только событий в баре, но и других эпизодов 90-х годов. Напомним, редакция Piter.TV получила досудебную претензию от Сергея Ратушного. В обращении заявитель потребовал удалить из архива материал, опубликованный в 2018 году. В нем, по мнению Сергея Ратушного, содержатся сведения, порочащие честь и достоинство, а также его персональные данные. Инцидент случился 19 ноября 2017 года. Тогда в баре O"Briens мужчина избил бармена и посетителя заведения, а также двух девушек - официантку и администратора. На очередном заседании представитель истца настаивал: если человека оправдали, то сам факт уголовного преследования аннулируется, а значит, все публикации должны быть удалены. Однако наша сторона привела неожиданные аргументы. Оказалось, что в документах, предоставленных самим истцом, содержатся сведения о привлечении Ратушного к ответственности, начиная с 1993 года. Речь идет о делах о краже из квартиры и о превышении должностных полномочий. Все они в итоге были прекращены по реабилитирующим основаниям, но, как настаивает защита, сам факт их существования — в зоне общественного интереса

Согласно тем документам, которые представил сам же представитель истца, господин Ратушный находился в поле зрения правоохранительных органов аж с 1993 года. Так, например, он был фигурантом уголовного дела о краже имущества из жилища, из квартиры. Да, впоследствии это дело тоже было прекращено по реабилитирующим основаниям, но такой факт был. Александр Толстиков, адвокат "ООО Медиа Платформа" (учредитель Piter.TV)

Само заседание в этот раз носило технический характер. Суд так и не получил ответ из Главного управления МВД о наличии или отсутствии судимости у Ратушного. В связи с этим было решено направить повторный запрос, что в очередной раз отодвигает вынесение вердикта. Напомним, по факту данного дебоша было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Суд первой инстанции признал Сергея Ратушного виновным и приговорил к 200 часам исправительных работ. Он же, не согласившись с решением суда, подал на апелляцию. Апелляционная инстанция подтвердила виновность экс-полицейского, но освободила от наказания в связи с истечением срока давности. Не согласившись с решением апелляционной инстанции, Ратушный подал кассацию на решение апелляционного суда. При рассмотрении дела в кассации, потерпевший отказался от претензий к Сергею Ратушному. Сотрудник охранной фирмы также отказался от своих показаний. А данные криминалистической экспертизы о повреждении глаза потерпевшего были признаны судом как неоднозначно указывающие на виновность экс-полицейского. Даже прокурор поддержал позицию Ратушного. В результате кассационная инстанция вынесла новое решение по делу, признав Сергея Ратушного невиновным с полной реабилитацией. Наш адвокат подчеркивает: отказ потерпевших от претензий и последующая реабилитация не отменяют обязанности СМИ освещать социально значимые события на момент их совершения. Тем более, когда речь идет о человеке, который, согласно судебным документам, неоднократно оказывался в центре уголовных разбирательств.

Вопрос нашего дела полностью находится в полномочиях судьи, только федеральный судья вынесет справедливое решение. Мы надеемся, что выиграем в данном споре. Я полагаю, что мы правы не только с юридической точки зрения, но и с некой социальной, поскольку СМИ должно заниматься освещением социально значимых событий, фактов. Александр Толстиков, адвокат "ООО Медиа Платформа" (учредитель Piter.TV)

Следующее заседание, на котором может быть вынесено решение, ориентировочно состоится после того, как в суд поступят запрошенные данные из полиции.

Видео: Piter.TV (в материале используются кадры ФОНТАНКА.ру)