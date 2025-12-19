Реабилитированный судом, осуждённый камерой: экс-полицейский требует удалить публикацию своего дебоша

В истории с избиением в баре "O'Briens", казалось бы, была поставлена точка: кассация полностью оправдала экс-полицейского Сергея Ратушного. Но теперь он сам возбудил новый процесс, требуя удалить из сети архивную запись Piter.TV. На этом видео, представленном в суде, зафиксировано, как Ратушный избивает людей, что полностью опровергает его же слова.

"Избиения не было" – так звучало заявление истца, однако камеры зафиксировали самые острые моменты злополучного вечера. Напомним, редакция Piter.TV получила досудебную претензию от бывшего полицейского Сергея Ратушного. В обращении заявитель потребовал удалить из архива материал, опубликованный в 2018 году. В нем, по мнению Сергея Ратушного, содержатся сведения, порочащие честь и достоинство, а также его персональные данные. Инцидент случился 19 ноября 2017 года. Тогда в баре "O"Briens" мужчина избил бармена и посетителя заведения, а также двух девушек – официантку и администратора. На первом заседании представитель истца убеждал суд, что экс-полицейский никого не избивал. На втором — ООО "Медиа Платформа" представила суду видеозапись, опровергающую это заявление.

28 января состоялось заседание суда о защите чести и достоинства против ООО "Медиа Платформа" со стороны Ратушного Сергея. Наша сторона представила доказательства в виде видеозаписи дебоша, который устроил Ратушный в баре "O"Briens". Дальнейшее рассмотрение судья перенёс в связи с тем, что представитель истца не явился на заседание. Евгений Лукин, генеральный директор ООО "Медиа Платформа"

Следующее заседание назначено на конец февраля. Напомним, по факту данного дебоша было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Суд первой инстанции признал Сергея Ратушного виновным и приговорил к 200 часам исправительных работ. Он же, не согласившись с решением суда подал на апелляцию. Апелляционная инстанция подтвердила виновность экс-полицейского, но освободила от наказания в связи с истечением срока давности. Не согласившись с решением апелляционной инстанции, мужчина подал кассацию на решение апелляционного суда. При рассмотрении дела в кассации, потерпевший отказался от претензий к Сергею Ратушному. Сотрудник охранной фирмы отказался от своих показаний, а данные криминалистической экспертизы о повреждении глаза потерпевшего были признаны судом как неоднозначно указывающие на виновность экс-полицейского. Даже прокурор поддержал позицию Ратушного. В результате кассационная инстанция вынесла новое решение по делу, признав Сергея Ратушного невиновным с полной реабилитацией. Действия, по которым экс-полицейский был признан невиновным, с полной реабилитацией, наши зрители могут оценить по видеозаписи, созданной сотрудниками бара "O"Briens".

Видео: Piter.TV, ФОНТАНКА.ру