Разыскивается поджигатель мусора в парадной дома на Коллонтай

Правоохранители Невского района разыскивают злоумышленника, который поджег мусор в парадной дома на улице Коллонтай. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о поджоге поступила в полицию рано утром 19 октября. На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы, пожар ликвидировали сотрудники МЧС. В результате обгорели входная дверь в подъезд, внутренняя дверь и частично электропроводка на потолке. Никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

