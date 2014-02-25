  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается поджигатель мусора в парадной дома на Коллонтай
Сегодня, 8:31
35
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается поджигатель мусора в парадной дома на Коллонтай

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Правоохранители Невского района разыскивают злоумышленника, который поджег мусор в парадной дома на улице Коллонтай. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Информация о поджоге поступила в полицию рано утром 19 октября. На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы, пожар ликвидировали сотрудники МЧС. В результате обгорели входная дверь в подъезд, внутренняя дверь и частично электропроводка на потолке. Никто не пострадал. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Старая Малукса мужчина поджег дом знакомого из ревности. 

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, улица коллонтай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии