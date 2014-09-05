В поселке Старая Малукса мужчина поджег дом знакомого из ревности

В результате частично выгорели дом и гараж, общий ущерб составил 500 тыс. рублей.

Задержан мужчина, спаливший из ревности дом своего знакомого в поселке Старая Малукса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 3 октября в полицию Кировского района обратился 37-летний житель поселка Мга с заявлением о том, что еще 10 августа 34-летний злоумышленник разбил стекло в его жилище и кинул туда зажженную перчатку, из-за чего произошел пожар. В результате частично выгорели дом и гараж, общий ущерб составил 500 тыс. рублей.

Накануне предполагаемого поджигателя задержали. По предварительным данным, мужчина разозлился на хозяина дома, приревновав к нему возлюбленную. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог).

Фото: Piter.TV