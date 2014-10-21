Девочка из Петербурга пыталась сжечь вышку связи ради iPhone

В Петербурге школьницу поймали при поджоге.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 12-летнюю школьницу, которая пыталась поджечь телекоммуникационный шкаф у вышки сотовой связи в Приморском районе ради обещанного вознаграждения в 300 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 8 октября у дома 23 на Парашютной улице. Около 17 часов в полицию поступило сообщение о возгорании оборудования связи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным 12-летнюю девочку.

По данным полиции, школьница призналась, что нашла в мессенджере объявление о "легком заработке". В сообщении ей предложили выполнить задание по поджогу телекоммуникационного шкафа за вознаграждение 300 тыс. руб. На полученные деньги ребенок планировал купить новый смартфон. Подростка доставили в отдел полиции, куда прибыл ее отец. В результате происшествия пострадавших нет, но оборудованию нанесен материальный ущерб. В связи с возрастом девочки материалы дела направлены в следственные органы для правовой оценки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В ГУ МВД отметили, что ответственность за причиненный ущерб будет возложена на родителей несовершеннолетней.

Фото: Piter.TV