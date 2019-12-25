  1. Главная
На месте пожара в квартире на Кременчугской обнаружили два трупа, одного из погибших застрелили
Сегодня, 11:19
151
Мужчина собирался отвезти 10-летнюю дочь в школу.

В Центральном районе утром 8 октября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. По информации "Фонтанки", пятикомнатную квартиру в доме на Кременчугской улице подожгли после убийства. 

Сведения о возгорании поступили на пульт спасателей в 08:33, в комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка. С огнем справились к 09:05. На месте обнаружили два тела, одно из них, предположительно, принадлежит известному архитектору.

Мужчина собирался отвезти 10-летнюю дочь в школу, возле лифта к жильцам подошел неизвестный и, угрожая оружием, заставил встать на колени. Потом вооруженный злоумышленник выстрелил в него у ребенка на глазах, а спустя время покончил с собой. 

Убийца и потерпевший поссорились, пишут СМИ. Данные проверяются, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: Telegram / 112 

Теги: кременчугская улица, пожар, убийство
