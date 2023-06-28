  1. Главная
Задержана петербурженка, ударившая ножом подругу и скрывшаяся 3 года назад
Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Оперативники Главка задержали злоумышленницу, которая ранила свою подругу ножом 3 года назад. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в июне 2022 года в полицию Курортного района поступила информация о ранении местной жительницы 1990 года рождения в квартире дома на улице Токарева. Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Накануне на Планерной улице по подозрению поймали 37-летнюю знакомую потерпевшей. В тот день между женщинами возник бытовой конфликт, злоумышленница после нападения скрылась. 

Ранее на Piter.TV: на Верхнем Суздальском озере девушка ударила мужчину туристическим ножом при попытке познакомиться с ней. 

Фото: Piter.TV 

